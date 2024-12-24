В Карелии пенсионер снял 800 тыс рублей и отдал их мошенникам

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В Карелии 70-летний пенсионер снял со счета 800 тысяч рублей и отдал их мошенникам, сообщает региональный главк МВД РФ в соцсети "ВКонтакте".

По данным ведомства, неизвестные связались с мужчиной, представившись сотрудниками банка. Они убедили пенсионера в том, что его аккаунт на портале "Госуслуги" взломан и его деньги находятся в опасности.

Поверив аферистам, россиянин стал следовать их инструкциям. В отделении банка он снял со счета 800 тысяч рублей, сказав кассиру, что средства нужны якобы для больной раком сестры. Затем он перевел деньги на указанный преступниками счет, рассказали в МВД.

Мошенники пообещали пенсионеру вернуть средства через три часа, однако затем срок увеличился до трех дней, что насторожило мужчину и он обратился в полицию. Когда он пришел в отдел, злоумышленники еще находились с ним на связи. Поняв, где находится их жертва, они перестали выходить на связь. По факту случившегося проводится проверка.

Ранее полицейские задержали 56-летнего мужчину при попытке поджечь военкомат. По предварительной информации, он действовал по заданию мошенников, вынудивших его совершить преступление. На допросе задержанный свою вину признал. Возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Столичная прокуратура сообщала, что неизвестные склонили некоторых россиян к преступлениям в кредитно-финансовых организациях под различными предлогами, включая возврат похищенных средств, погашение кредитов, оказание помощи в поимке злоумышленников.

За умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества гражданам может грозить уголовная ответственность, включая наказание вплоть до лишения свободы, напомнили в ведомстве.

