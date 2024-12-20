Аферист задержан по подозрению в обмане пенсионерки на 90 млн рублей

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Правоохранители задержали одного из десятка помощников аферистов, лишивших в Москве 86-летнюю пенсионерку почти 90 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по столице.

По подозрению в участии в мошеннической схеме задержан 18-летний молодой человек, проживающий в Люберцах. Полицейские установили, что москвичку ввели в заблуждение распространенным способом: ее убедили, что ее счета находятся под угрозой, велели обналичить все деньги и поместить их на якобы "безопасный счет".

В результате потерпевшая 12 раз снимала деньги со своих счетов и передавала их разным курьерам. Также она передала незнакомцам имеющиеся ценные бумаги, продала квартиру и отдала часть вырученных финансов аферистам. Общая сумма ущерба составила почти 90 миллионов рублей.

Родственники женщины, узнав о случившемся, обратились в полицию. Выяснилось, что задержанный забрал у потерпевшей пакет с 5,6 миллиона рублей и передал его своим соучастникам. Возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Ранее столичная пенсионерка отдала мошенникам свыше 146 миллионов рублей. Согласно предварительной информации, аферисты позвонили женщине и убедили ее, что для сохранности сбережений надо их обналичить и передать курьеру. В результате пенсионерка на протяжении нескольких дней снимала деньги со своих счетов и передавала их злоумышленникам через курьеров.