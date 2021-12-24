В Воронежской области арестовали подозреваемого в госизмене военнослужащего

Фото: РИА Новости/ФСБ РФ

В Воронежской области арестовали военнослужащего, подозреваемого в государственной измене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ.

"По подозрению в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ ("Государственная измена"), задержан военнослужащий Западного военного округа", – говорится в сообщении.

Воронежский гарнизонный военный суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. По данным ФСБ, арестованный был завербован военной разведкой Украины.

В августе в Москве задержали гендиректора и главного конструктора НИП гиперзвуковых систем Александра Куранова, позже Лефортовский суд принял решение о его аресте. Ученого подозревают в передаче научных разработок представителям иностранных спецслужб.

