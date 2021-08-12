Суд арестовал ученого Александра Куранова по делу о госизмене

16:49
Фото: hypersonics.ru
Лефортовский суд Москвы арестовал на два месяца гендиректора и главного конструктора Научно-исследовательского предприятия гиперзвуковых систем (НИПГС) Александра Куранова по делу о государственной измене. Об этом сообщает ТАСС.
"Постановлением Лефортовского суда Москвы в отношении Куранова, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 275 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком на 1 месяц 28 суток, то есть до 9 октября 2021 года", – рассказали в суде.
По информации источника в правоохранительных органах, Куранова подозревают в передаче научных разработок представителям иностранных спецслужб. Он уточнил, что сотрудники ФСБ перед задержанием ученого провели обыски по местам его жительства и пребывания в Санкт-Петербурге, после чего сопроводили в столицу для избрания меры пресечения.
Сотрудники ФСБ задержали Александра Куранова 12 августа. Сообщалось, что гендиректора и главного конструктора НИПГС подозревают в государственной измене.
По информации открытых источников, Куранов является доктором технических наук и профессором кафедры систем и технологий управления СПбПУ.
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