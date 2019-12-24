ФСБ ликвидировала нелегальный канал продажи оружия на Урале

Фото: УФСБ России по Свердловской области

Сотрудники ФСБ России в Свердловской области пресекли деятельность торговцев оружием и боеприпасами в Нижнем Тагиле, сообщает РИА Новости.

В местах проживания троих участников преступной группы провели обыски, в результате чего обнаружили и изъяли из незаконного оборота свыше 70 боеприпасов различного типа, а также шесть единиц огнестрельного и травматического оружия.

Следственный отдел УФСБ России возбудил в отношении них два уголовных дела по статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка или ношение оружия, его основных частей, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств".

В середине декабря ФСБ РФ совместно с МВД задержали в Москве пятерых членов запрещенной на территории России международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ). Они готовились совершить теракты.

При обысках у подозреваемых нашли средства связи с инструкциями от эмиссаров ИГ. Также был обнаружен принадлежащий бандитам схрон, из которого изъяты автомат Калашникова, пистолет Макарова, боеприпасы и самодельное взрывное устройство.

С начала года спецслужбы разоблачили в России 78 ячеек международных террористов, сообщил глава Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

Он отметил, что к преступлениям террористической направленности также относится вербовка в террористические организации, публичные призывы к терроризму, захват заложников и так далее. По его словам, скоординированная работа силовиков позволила предотвратить подавляющее большинство террористических проявлений и не допустить совершения терактов.