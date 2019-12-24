Женщину с переломами костей черепа нашли в гостинице в центре столицы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Женщину с тяжелыми травмами головы обнаружили в гостинице на Пресненской набережной. Пострадавшую госпитализировали, передает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по городу.

"В одном из номеров полицейские обнаружили женщину 1996 года рождения с травмами головы. Сотрудники скорой помощи госпитализировали гражданку в медучреждение, у нее выявили переломы лобной кости и нижней челюсти, а также ушиб головного мозга", – говорится в сообщении.

Как отмечается, возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Обстоятельства произошедшего выясняют.

Ранее сообщалось, что тело 69-летнего гражданина Китая обнаружили в гостинице в Переведенском переулке в Басманном районе столицы. Признаков насильственной смерти не зафиксировано. Предположительно, у мужчины отказало сердце, он прибыл в столицу как турист.

