Гражданина Китая нашли мертвым в московском отеле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Тело гражданина Китая обнаружили в гостинице в Переведенском переулке в Басманном районе столицы. Как сообщили Агентству "Москва" в правоохранительных органах, труп 69-летнего мужчины был найден в ночь на 6 октября.

Отмечается, что признаков насильственной смерти не зафиксировано. Предположительно, у мужчины отказало сердце, он прибыл в столицу как турист. Тело доставили в морг для установления причины смерти.

Ранее сообщалось, что нелегальные китайские гиды устраивают своим землякам в Москве экскурсии по ювелирным магазинам, где украшения предлагают по ценам в несколько раз выше реальных.