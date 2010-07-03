Гиды из Китая проводят нелегальные экскурсии по ювелирным магазинам столицы

Китайские гиды проводят нелегальные экскурсии по ювелирным магазинам столицы

Нелегальные гиды из Китая проводят для своих соотечественников экскурсии по эксклюзивным ювелирным магазинам, где украшения предлагают по ценам в несколько раз выше реальных, сообщает телеканал Москва 24.

Казалось бы, как образ златоглавой Москвы может служить рекламой ювелирных украшений, но на экскурсиях, которые проводят гиды из Китая, рассказывают экскурсоводы, чаще всего можно услышать слово "дзедин" – в переводе означает "золото". Русскоязычные гиды уверяют, что не раз слышали, как их китайские коллеги уверяют туристов, что в России якобы молятся на золото, поскольку оно священно и его надо покупать именно здесь.

Также туристам из Китая пытаются продать янтарь. На экскурсиях им рассказывают, что Гитлер якобы начал войну с Россией ради того, чтобы найти янтарную комнату, а царь молился на янтарном полу, поэтому долго жил – свидетелями таких экскурсий были российские гиды.

И, видимо, в эти рассказы туристы верят: в Рыбном переулке телеканал Москва 24 встретил китайского туриста, с ног до головы увешанного янтарем и золотом.

"Я купил эти сувениры в Санкт-Петербурге. Украшения на шею стоят около 100 тысяч рублей, браслет – около 30 тысяч рублей", – рассказывает гость столицы.

Однако в магазин с такими ценными сувенирами попасть может не каждый. Один из ювелирных салонов находится на Фрунзенской набережной. Со всех сторон к нему стекаются экскурсионные группы. Однако обычному прохожему во входе могут отказать – нужен пригласительный билет.

"У нас работает магазин для туристических групп. Вас я не пропущу, поскольку у вас нет пригласительного билета – наш магазин работает только для гидов с туристами", – заявляет охранник на входе.

По словам туристов, здесь продают сувениры и ювелирные изделия.

"В этот магазин нас привез гид. Мы купили две картины", – рассказывают туристы, заявляя, что цены их не смутили, поскольку в других магазинах, куда их водили, они такие же.

Корреспонденту телеканала удалось попасть в соседний магазин – пустили познакомиться с ассортиментом только вместе с гидом. От посторонних глаз скрывают не драгоценности, а ценники: золотые сережки с янтарем – 120 тысяч рублей, однако похожие серьги с янтарем на сайте одного сетевого магазина с той же пробой обойдутся в районе 30 тысяч рублей.

В магазине также представлены изделия с якобы рубином: серьги за 128 тысяч рублей.

"Это карут (искусственный камень. – Прим. ред.). Но мы, конечно, говорим, что он настоящий", – заявляет продавец.

По словам советника руководителя Ростуризма Дмитрия Горина, китайские туристы являются лидерами не только по количеству посещений России, но и по количеству потраченных денег на сувениры.

Казалось бы, что для страны подобные траты только на пользу – доход в казну, однако, согласно данным Федеральной налоговой службы по магазину, который входит в список обязательных для посещения китайскими туристами, расходы предприятия почти в три раза превышают доходы: при доходах более чем в 4 миллиона рублей расходы – более 12 миллионов рублей. Но по факту, рассказывает корреспондент, товар можно сбывать "по-черному": через китайский мессенджер с возможностью онлайн-платежей. Таким образом деньги поступают с одного китайского счета на другой и не выходят за границы Китая.

Для того чтобы пользоваться этой системой, рассказывает китаист Леонид Ковачич, необходимо иметь счет в китайском банке.

"Эти деньги вращаются в контуре китайской платежной системы. Для российской экономики толка от этих транзакций нет, поскольку не происходит никакого интерчейнджа, соответственно, российские банки не обслуживают эти транзакции", – добавил Ковачич.

Всего за 2019 год граждане Китая потратили в России 264 миллиона долларов. Однако в ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Санкт-Петербурга уверены, что официальные данные являются малой частью реальной суммы.

Президент ассоциации гидов-переводчиков китайского языка Санкт-Петербурга Виктория Баргачева отметила, что в последнее время туристы из Китая покупают товары в магазинах, которые принадлежат их соотечественникам.

"Зачастую товар, который там выставлен, привезен из Китая, а цены достигают 5–10-кратного размера. Китайский туристы тратят на сувениры очень много денег, но до 90% этих денег возвращается в Китай, а 10% остается в России", – заявила Баргачева.

Виктория Баргачева описала телеканалу теневую схему, с которой сталкивалась в Санкт-Петербурге. Рассмотрим схему на примере шоколада, одного из популярных сувениров у туристов. В обычном магазине плитка шоколада стоит 100 рублей, в китайском сувенирном – от 600 до 1000 рублей. Из этой суммы магазин отправляет примерно 40% в Китай по договоренности с отправляющей туристов туркомпанией – плата за то, что компания включила сувенирную лавку в программу посещения, 20% достается гиду, который привел туристов в магазин, оставшаяся сумма – 40% – достается магазину.

Именно из-за этой схемы, выяснил корреспондент телеканала, туристов везут в определенные места, а ключевая фигура в этой истории – "черный гид".

