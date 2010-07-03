В Госдуме высказались против "китайских дней" в музеях

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В Госдуме раскритиковали идею ввести в российских музеях отдельные дни для туристов из Китая и других стран. Такое мнение высказал Агентству "Москва" представитель думского комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Дмитрий Свищев.

"Почему, допустим, понедельник – "китайский день", а я приехал из Финляндии – и что, я не смогу побывать в этот день, или там все будет на китайском, или там десять тысяч китайцев?" – возмутился парламентарий. "Такого не должно быть", – подчеркнул он.

По мнению Свищева, нужно не вводить "китайские дни", а создавать условия: правильные гиды, логистика туристического потока. Депутат назвал "неправильной" идею устанавливать для туристов из конкретных стран отдельные дни.

Свищев также считает, что при посещении российских музеев граждане РФ должны иметь приоритет перед иностранными гостями. "Музеи, прежде всего, созданы, чтобы сохранить нашу самобытность, нашу культуру, нашу историю", – напомнил собеседник агентства.

Парламентарий заверил, что выступает за развитие международного туризма, но это не должно "создавать неудобства" самим россиянам. "Еще раз: прежде всего – наши граждане, а уже потом – иностранный туризм. Ни в коем случае нельзя гнаться за долларами, фунтами, юанями", – обозначил свою позицию депутат.

Ранее стало известно о предложении Минкультуры ввести специальные "китайские дни" в музее-заповеднике "Царское село". Как пояснили в ведомстве, из-за большого наплыва тургрупп из Китая люди проводят по четыре часа в очереди за билетами в Екатерининский дворец. Замминистра культуры Алла Манилова объявила "красный уровень опасности" для российских туристов в "Царском селе" и высказалась за то, чтобы выделить иностранцам определенные дни посещения.

