В Минкультуры рассказали о коллапсе в "Царском селе"

19:54
19:54
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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
В Минкультуры призвали урегулировать ситуацию с иностранными туристами в музее-заповеднике "Царское село" в Пушкине.
"Наши туристы не могут попасть, потому что проходят китайские группы. У нас красный уровень опасности для российских туристов. Не должны наши граждане, которые приезжают со всей страны, мириться ", – цитирует "Интерфакс" заместителя министра культуры Аллу Манилову.
Ожидание в очереди за билетами в музей составляет четыре часа. Очереди связаны с тем, что в Екатерининском дворце одновременно могут находиться не более 800 человек.
Замминистра предложила выделить иностранцам определенные дни посещения.
В пресс-службе музея-заповедника "Царское село" рассказали, что большой наплыв туристов обычно наблюдается летом.
"Сейчас уже некий спад есть. Привилегий для китайских туристов абсолютно никаких нет, у нас уже существует три входа в музей, три маршрута", – цитирует РБК представителя пресс-службы музея.
Екатерининский дворец – основной памятник музея-заповедника "Царское село". Его реставрация продолжается уже больше шести десятилетий, с 1957 года.
Ранее сообщалось, что иностранные туристы задержаны по подозрению в избиении женщины в "Царском селе". По данным ГУ МВД, двое туристов из восточноазиатского государства и россиянка поругались в очереди у входа на территорию музея-заповедника. Конфликт перерос в потасовку. Мужчины ударили девушку локтем в живот и повалили ее на землю. Пострадавшая была госпитализирована с закрытой тупой травмой живота.
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