В музее "Царское село" иностранные туристы избили женщину

Иностранные туристы задержаны по подозрению в избиении женщины в музее-заповеднике "Царское село". О ЧП сообщила пресс-служба управления вневедомственной службы охраны ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
"25 июля в 13:32 наряд группы задержания межрайонного отдела вневедомственной охраны войск национальной гвардии по Колпинскому району Санкт-Петербурга в городе Пушкине задержал двоих иностранных граждан в возрасте 53 и 45 лет, которые нанесли телесные повреждения 29-летней девушке", – сообщили в ведомстве.
По данным ГУ МВД, двое туристов из восточноазиатского государства и россиянка поругались в очереди у входа на территорию музея-заповедника. Конфликт перерос в потасовку. Мужчины ударили девушку локтем в живот и повалили ее на землю.
Пострадавшая госпитализирована с закрытой тупой травмой живота.
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