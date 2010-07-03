Официальный аккаунт Москвы появился в китайских соцсетях

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

В китайских социальных сетях WeChat и Weibo появился официальный аккаунт Москвы.

"В рамках продвижения на азиатском рынке столичный комитет по туризму запустил официальные аккаунты Москвы в китайских социальных сетях WeChat и Weibo. Первая публикация уже сделана: пользователям рассказали о праздновании Дня города в Москве", – передает портал мэра и правительства Москвы.

Москва стала первым городом России, у которого появился аккаунт в WeChat.

Уточняется, что аккаунты Москвы созданы для удобства китайских туристов, особенно для тех, кто планирует поездки самостоятельно.

На страницах Москвы будут публиковать советы по выбору места проживания, рейтингу ресторанов, музеев, сведения о достопримечательностях и развлекательных местах.

Также пользователи смогут узнавать об истории и культуре Москвы.

За 2018 год количество туристов из КНР увеличилось более чем на 20%. В Москву в прошлом году приехало 803,6 тысячи человек.

