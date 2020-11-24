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Происшествия

24 ноября, 22:18

СК возбудил уголовное дело по факту ДТП на северо-западе Москвы

происшествия ДТП

Фото: Агентство "Москва"/Мобильный репортер

Следователи возбудили уголовное дело по факту аварии на улице Маршала Бирюзова в Москве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Главного следственного управления СК по городу Юлию Иванову.

По факту ДТП возбуждено дело по статье "Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть человека". Сейчас следователи допрашивают очевидцев произошедшего, уточнила Иванова.

Авария произошла в районе дома 18 по улице Маршала Бирюзова. Одна из машин после инцидента вылетела на тротуар, где находились пешеходы. В качестве предварительной версии произошедшего рассматривается выезд машины на красный сигнал светофора.

В результате ДТП один человек погиб и двое получили травмы. Среди них девятилетняя девочка. Она находится в больнице в тяжелом состоянии.

Момент смертельной аварии на северо-западе Москвы попал на видео

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