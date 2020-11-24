Алкоголь нашли в крови 9-летнего ребенка, сбитого в Башкирии

Фото: скриншот видео телеграм-канала Baza

В башкирском поселке автомобиль сбил 9-летнего мальчика на велосипеде. В крови ребенка нашли дозу алкоголя, сообщает РИА Новости.

ДТП произошло 8 июля 2020 года в Мишкинском районе. Автомобиль УАЗ столкнулся с велосипедом, и в результате мальчик, управлявший двухколесным транспортным средством, получил тяжкие телесные повреждения.

Медицинское освидетельствование показало, что водитель автомобиля был трезв. По факту аварии возбуждено уголовное дело. Назначена автотехническая экспертиза, по результатам которой будет принято решение о виновности либо невиновности водителя авто.

В крови же ребенка обнаружили 0,33 промилле алкоголя. Не исключено, что алкоголь попал в организм мальчика через дезинфицирующие средства, которыми обрабатывали его раны. Сам анализ проведен верно.

Похожая история произошла в июле 2019 года Кировской области. Шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге, сбила машина, за рулем которой находился майор полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств".

Позже СМИ сообщили, что в крови сбитого ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Однако родные мальчика выразили несогласие с результатами экспертизы.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские проверки. Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели мальчика под Кировом, заверил, что ошибки в результатах нет. Позже Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о халатности.

Как полагает следствие, вследствие недобросовестного отношения к службе Насонов не исполнил в полном объеме свои должностные обязанности при судебно-медицинском исследовании тела погибшего ребенка.

