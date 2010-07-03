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Происшествия

16:05

Эксперт не обнаружил ошибку в анализе сбитого под Кировом мальчика

происшествия ДТП

Фото: Первый городской канал в Кирове

Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели мальчика в аварии под Кировом, заявил, что ошибки в результатах нет.

"С моей стороны я ошибки никакой не усматриваю... Не могу сказать, что именно он выпил. Я просто делаю свою работу", – цитирует его RT.

По словам Насонова, ему неизвестно, почему ребенок оказался на дороге. Он добавил, что повторную экспертизу никогда не делает и сейчас этим заниматься не станет.

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль ход расследования дела. Уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин также взял дело на контроль.

По информации СМИ, в крови у ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Родственники погибшего не верят результатам экспертизы и боятся, что виновного не накажут. Отец мальчика полагает, что экспертиза сфальсифицирована. В связи с этим Бастрыкин поручил провести повторные медицинские тесты.

Похожий случай произошел весной 2017 года. Тогда женщина насмерть сбила мальчика во дворе жилого дома в Подмосковье. Судмедэкспертиза тоже выявила в крови ребенка алкоголь.

Однако этот результат опровергли. Женщину признали виновной и приговорили к трем годам колонии-поселения.

СК проведет повторные экспертизы по делу сбитого под Кировом мальчика

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