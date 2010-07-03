В Кирове возбуждено дело против нашедшего алкоголь в крови мальчика эксперта

14:25
Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении эксперта Сергея Насонова из Кировской области, который обнаружил алкоголь в крови погибшего в ДТП шестилетнего ребенка. Об этом сговорится на сайте СК.
"Халатность усматривается в действиях судебно-медицинского эксперта Уржумского районного отделения ГКУЗ Кировского областного бюро судебно-медицинской экспертизы Сергея Насонова", – говорится в сообщении.
Как полагает следствие, в период с 13 июля по 5 сентября 2019 года вследствие недобросовестного отношения к службе Насонов не исполнил в полном объеме свои должностные обязанности при судебно-медицинском исследовании тела погибшего ребенка.
В частности, после извещения о происшествии он не выехал на место аварии и не принял участия в осмотре тела погибшего в ДТП. Свою работу Насонов начал делать только через два дня, изъяв только кровь погибшего. При вскрытии он не изъял нужных биологических материалов для экспертизы, выделений для определения наличия и количественного содержания этанола, а также волос с головы для сравнительного исследования.
Кроме того, кровь ребенка до пересылки в лабораторию хранилась несколько дней без помещения в холодильную камеру, а это могло испортить образец.
Известно, что шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге, сбила машина, за рулем которой находился майор полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Инцидент произошел в июле 2019 года.
Позже СМИ сообщили, что в крови сбитого ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Однако родные мальчика выразили несогласие с результатами экспертизы.
Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские проверки. Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели мальчика под Кировом, заверил, что ошибки в результатах нет.
При этом в МВД после служебной проверки пришли к выводу, что полицейский не мог предотвратить столкновение с ребенком. В ведомстве заявили, что, согласно данным медосвидетельствования, сотрудник полиции был трезв.
Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что держит на контроле ситуацию с инцидентом.
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