Кузнецова взяла на контроль ситуацию со сбитым под Кировом мальчиком

Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова заявила, что держит на контроле ситуацию со сбитым в Кировской области мальчиком.

По словам детского омбудсмена, в ее аппарате уже знакомы с ситуацией.

"Безусловно, пока вызывает вопросы наличие алкоголя в крови шестилетнего ребенка, тем более после такого громкого случая, о котором мы не так давно слышали", – отметила Кузнецова, упомянув о резонансном деле, случившемся в 2017 году в подмосковной Балашихе.

Уполномоченный по правам ребенка подчеркнула, что нужно проверить все обстоятельства, прежде чем делать выводы.

Кузнецова добавила, что уже запросила результаты проверки прокуратуры и информацию по ходу расследования. "После того, как ее получим, как минимум понятен будет дальнейший шаг", – пояснила она.

"Насколько известно, сбил ребенка сотрудник полиции. Были отсмотрены камеры видеонаблюдения. Сейчас дождемся официальных ответов надзорных ведомств, тогда будем делать выводы", – цитирует детского омбудсмена РИА Новости.

По данным следствия, шестилетнего мальчика, ехавшего на велосипеде по проселочной дороге, сбила машина за рулем которой находился майор полиции. Было возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение ПДД и эксплуатации транспортных средств". Инцидент произошел в июле 2019 года.

Позже СМИ сообщили, что в крови сбитого ребенка обнаружили 0,51 промилле алкоголя. Однако родные мальчика выразили несогласие с результатами экспертизы.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил провести повторные судебно-медицинские проверки. Сергей Насонов, проводивший экспертизу по делу о гибели мальчика под Кировом, заверил, что ошибки в результатах нет.

При этом в МВД после служебной проверки пришли к выводу, что полицейский не мог предотвратить столкновение с ребенком. В ведомстве заявили, что согласно данным медосвидетельствования, сотрудник полиции был трезв.

