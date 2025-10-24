The Thaiger: электронная сигарета взорвалась во рту рыбака в Таиланде

Фото: depositphotos/librakv

В Таиланде 47-летний рыбак умер из-за взорвавшейся во рту электронной сигареты. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на The Thaiger.

По данным журналистов, тело мужчины с тяжелыми ранами лица, груди и руки нашли возле водосброса в уезде Муанг. Изначально полиция предполагала, что в него стреляли, потому что во рту и на левой ладони у него остались следы копоти от ожогов.

Результаты вскрытия показали, что мужчина умер от взорвавшегося вейпа. Из груди покойного извлекли три металлических осколка от батареи электронной сигареты, которые повредили сердце и легкие. Смерть наступила мгновенно.

Ранее в Москве женщина пострадала при взрыве вейпа, ее доставили в ожоговое отделение Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева. Как уточнялось, неисправный вейп взорвался во время курения. От этого загорелась одежда пострадавшей, в результате чего она получила ожог лица, глаз, шеи, передней грудной стенки, правой кисти и тела.