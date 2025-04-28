28 апреля, 16:50Происшествия
В Подмосковье родители ребенка, отравившегося вейпом, отказались от его госпитализации
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В Подмосковье мать и отец 10-месячного ребенка, отравившегося парами вейпа, отказались от его госпитализации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.
Инцидент произошел в Орехово-Зуеве. Ребенок вдохнул электронную сигарету, после чего у него начались кашель и судороги.
Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.
Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Ранее сообщалось, что в Сочи от отравления неизвестным веществом скончался семиклассник. Он употребил его на городской площади.
Следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.
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