В Подмосковье родители ребенка, отравившегося вейпом, отказались от его госпитализации

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В Подмосковье мать и отец 10-месячного ребенка, отравившегося парами вейпа, отказались от его госпитализации. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

Инцидент произошел в Орехово-Зуеве. Ребенок вдохнул электронную сигарету, после чего у него начались кашель и судороги.

Пострадавшего доставили в больницу, где ему оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

Ранее сообщалось, что в Сочи от отравления неизвестным веществом скончался семиклассник. Он употребил его на городской площади.

Следователи проводят судебно-медицинскую экспертизу. Ход и результаты расследования контролирует прокуратура.