Женщина с ожогами после взрыва вейпа доставлена в столичную больницу

Фото: телеграм-канал "Московская медицина"

Женщина, пострадавшая в Москве при взрыве вейпа, доставлена в ожоговое отделение Городской клинической больницы имени Ф. И. Иноземцева. Об этом сообщает пресс-служба столичного Депздрава.

"Во время курения неисправный вейп взорвался, загорелась одежда на пострадавшей, в результате чего она получила ожоги", – уточнили там.

У пациентки выявили ожог лица, глаз, шеи, передней грудной стенки, правой кисти и тела. Ей уже оказывают всю необходимую медицинскую помощь.

О происшествии сообщал телеграм-канал SHOT. Инцидент якобы произошел возле Дворца царя Алексея Михайловича в музее-заповеднике "Коломенское".

Ранее в Саратове годовалый ребенок отравился жидкостью для курения вейпа. Врачи диагностировали у него отравление жидким никотином. Это стало поводом для начала следственной проверки. В местном управлении СК заявляли, что по ее результатам будет принято процессуальное решение.

