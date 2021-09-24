В мэрии сообщили об усилении безопасности в школах Владивостока

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В школах Владивостока будут усилены меры безопасности после информации в социальных сетях о готовящемся преступлении в одном из учреждений региона. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на мэрию.

Как отметили в мэрии, всем директорам школ были направлены письма с требованием усилить охрану учреждений. Кроме того, родителей учеников попросили сообщать обо всех подозрительных сообщениях в соцсетях, а также о незнакомых или подозрительных гражданах около территории образовательных учреждений.

Сообщается, что в Дальневосточном федеральном университете во Владивостоке при входе в здание вуза производится досмотр с ручными металлодетекторами и стационарными рамками.

Также были проведены проверки мер безопасности в школе Мошковского района Новосибирской области в поселке Станционно-Ояшинском после того, как ряд учеников получил сообщения о повторении сценария инцидента в пермском вузе.

Как уточняется властями, все меры безопасности в школе соблюдены: объект находится под охраной, в школе установлены камеры видеонаблюдения, на случай ЧП пост охраны оборудован кнопкой тревоги.

Ранее в социальных сетях появились сообщения об угрозе стрельбы в одной из школ подмосковной Балашихи. Позднее в администрации города заявили, что эта информация не подтвердилась.