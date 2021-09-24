Фото: телеграм-канал "Подъем"

Студент, устроивший стрельбу в пермском вузе, пришел в сознание. Об этом рассказала глава регионального министерства здравоохранения Анастасия Крутень.

"Оно сейчас лучше, чем было в самом начале. Он в сознании", – приводит слова Крутень ТАСС.

20 сентября студент юридического факультета пришел в кампус ПГНИУ и открыл стрельбу. На тот момент в корпусах находились порядка трех тысяч студентов.

В результате стрельбы погибли шесть человек, еще 43 пострадали.

В ходе задержания молодой человек оказал сопротивление и был ранен. В тяжелом состоянии его госпитализировали в медучреждение. Позже в Минздраве региона сообщили, что студенту ампутировали часть голени.

