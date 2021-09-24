Пресечен один из крупнейших в России каналов продажи наркотиков через даркнет

Фото: depositphotos/Grigorenko

ФСБ России ликвидировала крупнейший канал поступления синтетических наркотиков в особо крупном размере и их продаж в теневом сегменте интернета, сообщает ТАСС.

В четырех регионах задержали пятерых участников наркогруппировки. Речь идет о Московской, Ростовской, Астраханской областях и Краснодарском крае.

В числе задержанных организатор производства и каналов сбыта наркотических средств, который координировал противоправную деятельность с территории Турции.

Ранее сообщалось, что полицейские в Ленобласти нашли тайник с 1,5 тонны метамфетамина. Полиция возбудила уголовное дело по факту приготовления наркотиков к сбыту в особо крупном размере. Сбытчик арестован.