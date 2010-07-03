Фото: скриншот эфира телеканала Москва 24

Движение затруднено на западе Москвы из-за ДТП. В результате аварии пострадал один человек.

Как сообщает Агентство "Москва", ДТП произошло в районе дома 8 по улице Мосфильмовской. Там столкнулись Volkswagen Tiguan и Range Rover.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются причины и обстоятельства аварии.

Ранее на 57-м километре Киевского шоссе в ТиНАО автобус с 15 пассажирами съехал в кювет. Пострадали шесть человек, одного из них эвакуировали в больницу на санитарном вертолете. Возгорания после ЧП не было.