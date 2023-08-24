В Херсонской области заявили, что ряд затопленных после ЧП на ГЭС зданий снесут

Фото: ТАСС/Алексей Коновалов

Некоторые здания, которые оказались под водой после прорыва дамбы Каховской ГЭС, окажутся непригодными к эксплуатации, и их придется снести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на врио губернатора Херсонской области Владимира Сальдо.

Он заявил, что долгосрочные последствия наводнения только начинают проявляться. Сальдо отметил, что воду в основном удалось откачать, а подтопленные территории теперь расчищены и обеззаражены.

"Мы следим за здоровьем людей и оказываем финансовую помощь. Более или менее приведена в порядок энергетическая, дорожная и коммунальная инфраструктура. Люди потянулись домой, продолжают жить и работать на своих местах", – заявил он.

По прогнозам Сальдо, наполнить водохранилище можно будет лишь после того, как Вооруженные силы Украины будут отброшены за пределы Херсонской области.

В ночь на 6 июня произошел прорыв верхней части Каховской ГЭС. Российская сторона обвинила в этом Украину. В результате гидроэлектростанция была разрушена, что стало причиной нерегулируемого сброса воды из водохранилища и подтоплению прибрежных районов Херсонской области.

Владимир Путин назвал разрушение Каховской ГЭС варварской акцией украинской стороны. Президент заявил, что подрыв гидроэлектростанции привел к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе.

Жертвами ЧП стали 57 человек.

Жителям, чьи дома пострадали из-за прорыва Каховской ГЭС, выплатили 60 миллионов рублей.