Власти Албании до сих пор не предоставили информацию о задержании россиян – посольство РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Посольство РФ заявило, что власти Албании до сих пор не предоставили информацию о задержании россиян, якобы пытавшихся проникнуть на военное предприятие в городе Грамши. Об этом пишет РИА Новости.

Отмечается, что ведомство попросило уведомить российское диппредставительство о личностях задержанных, их текущем месте пребывания, сути предъявляемых обвинений, дальнейших процессуальных действиях в их отношении, а также о возможности организации встречи представителя консульского отдела посольства с задержанными россиянами. Однако никаких сведений так и не пришло.

Представители посольства также пытались связаться с МИД Албании по телефону и электронной почте, но ответа не получили. Дипломаты заявили, что албанская сторона уклоняется от выполнения положений Венской конвенции о консульских сношениях 1963 года.

Ранее сообщалось, что министерство обороны Албании заявило о задержании двух граждан России и украинца, которые якобы пытались проникнуть на военное предприятие в городе Грамши. В албанском военном ведомстве уточнили, что предприятие изготавливает продукцию оборонного значения.

Позднее посольство России направило в албанский МИД ноту с просьбой предоставить данные о задержании российских граждан. Там уточнили, что сведения о задержании россиян, подозреваемых в проникновении 20 августа этого года на военный объект в городе Грамш, известны только из СМИ, официальной информации от властей Албании не поступало.