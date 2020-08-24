Полиция проверяет информацию о пропаже архитектора Александра Цивьяна

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция проверяет заявление о пропаже архитектора Александра Цивьяна в центре столицы, сообщает Агентство "Москва".

О пропаже мужчины 1937 года рождения в полицию заявила его супруга. По ее словам, он покинул квартиру в Уланском переулке в 9:00 23 августа и до сих пор не вернулся.

На вид пропавшему 80–85 лет, его рост – 170–175 сантиметров, волосы седые и короткие. На мужчине была надета куртка темно-синего цвета, темно-серые джинсы, рубашка в клетку зелено-желтого цвета.

Александр Цивьян – российский архитектор и художник, член Союза московских архитекторов.

Накануне сообщалось, что в подмосковном Чехове пропала 14-летняя девочка. Вечером она ушла гулять в поселке Столбовая и не вернулась. Всех, кто видел подростка, просят звонить по короткому номеру 112 или на телефон поискового отряда "Лиза Алерт" 8 (800) 700-54-52.