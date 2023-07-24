Площадь природных пожаров в России достигла 1 млн гектаров

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Общая площадь природных пожаров в России достигла одного миллиона гектаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России.

"На сегодняшний день в 19 субъектах Российской Федерации продолжают действовать 267 очагов природных пожаров на площади более 1 млн гектаров", – говорится в сообщении.

Согласно данным, полученным при наблюдении из космоса, на территории РФ фиксируется рост числа термических точек.

До этого на фоне природных пожаров в Якутии и Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за природных пожаров. По данным на начало июля, площадь возгораний в Якутии составляла 61,16 тысячи гектаров. Режим ЧС ввели с целью повысить оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств.



Бывший министр обороны Греции призвал попросить помощи России в тушении пожаров