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Площадь природных пожаров в России достигла 1 млн гектаров
Фото: Москва 24/Лидия Широнина
Общая площадь природных пожаров в России достигла одного миллиона гектаров. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Главного управления (ГУ) МЧС России.
"На сегодняшний день в 19 субъектах Российской Федерации продолжают действовать 267 очагов природных пожаров на площади более 1 млн гектаров", – говорится в сообщении.
Согласно данным, полученным при наблюдении из космоса, на территории РФ фиксируется рост числа термических точек.
До этого на фоне природных пожаров в Якутии и Хабаровском крае ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за природных пожаров. По данным на начало июля, площадь возгораний в Якутии составляла 61,16 тысячи гектаров. Режим ЧС ввели с целью повысить оперативность привлечения федеральных и региональных сил лесопожарных формирований и других сил и средств.
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