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Роскомнадзор предупредил о возможном ограничении работы интернета в районах проведения контртеррористической операции, сообщает РИА Новости.

"В районах проведения КТО возможно временное ограничение работы интернет-ресурсов", – говорятся в сообщении.

В целях пресечения возможных терактов на территории Москвы, Московской области и Воронежской области впервые был введен режим контртеррористической операции.

До этого Сергей Собянин заявил, что в связи с поступающей информацией в столице проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности.

Режим КТО – это комплекс специальных, оперативно-боевых, войсковых и иных мероприятий с применением боевой техники, оружия и специальных средств. Их проводят, чтобы пресекать теракты, обезвреживать террористов, обеспечивать безопасность граждан и организаций.

Длительность режима КТО зависит от того, как быстро удастся ликвидировать террористическую угрозу. Операция считается оконченной, когда теракт пресечен или прекращен и ликвидирована угроза жизни, здоровью, имуществу и охраняемым законом интересов людей, находящихся на территории проведения КТО.

Ситуация обострилась после того, как основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.