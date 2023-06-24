Движение затруднено на 21-м км МКАД из-за столкновения двух грузовиков

На 21-м километре МКАД произошло столкновение двух грузовиков. В результате ДТП один из большегрузов опрокинулся. Об этом сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

На месте работают оперативные службы города, обстоятельства аварии и информация о пострадавших уточняются.

В Дептрансе предупредили, что на данном участке дороги движение затруднено, заняты 4 полосы из 5. Автомобилистов призвали заранее выбирать пути объезда.

Ранее сообщалось о ДТП с участием "Камаза" и еще 10 машин, которое произошло в Красногорске. По предварительным данным, водитель 1980 года рождения, управляя грузовым автомобилем, совершил наезд на 10 машин, которые стояли в попутном направлении на запрещающем сигнале светофора.

До этого в ТиНАО произошло ДТП с участием мотоцикла и скутера, в результате которого погиб 14-летний подросток. Предварительно, столкновение произошло в момент, когда трое подростков пересекали Дорожную улицу на скутере.

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