Избившему DJ Smash экс-депутату из Перми запретили ряд действий после нового скандала

18:02
Фото: телеграм-канал SHOT
Суд избрал бывшему депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает РИА Новости.
"Ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворению не подлежит. Избрать запрет определенных действий", – сообщил судья.
Экс-депутату до окончания следствия нельзя общаться с потерпевшими, пользоваться телефоном и интернетом, покидать жилое помещение, за исключением прогулок, походов за продуктами и визитов в медучреждения. В течение трех суток решение может быть обжаловано.
Уточняется, что Телепнев бросил бокал, стул и металлическое ведерко в двух человек в пермском баре "Наташа". Причиной для агрессивного поведения якобы стало то, что в заведении включили песню Moscow Never Sleeps DJ Smash.
20 мая стало известно о задержании экс-депутата. До 24 мая он находился в изоляторе временного содержания. Телепневу предъявлено обвинение по уголовному делу о хулиганстве. Наказание за него составляет до 7 лет заключения.
Отмечается, что бывший депутат признал вину частично. При этом на время расследования – до 7 июля – следствие просило об аресте подозреваемого, так как Телепнев может воспрепятствовать процессу и воздействовать на свидетелей. По словам следователя, потерпевшие подали заявление о прекращении дела, заявив о выплате им компенсаций за моральный и материальный вред.
Экс-депутат парламента Пермского края Александр Телепнев в 2018 году избил диджея Андрея Ширмана (DJ Smash). Он был госпитализирован с переломами костей лица, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.
18 июля того же года Ленинский суд Перми приговорил виновных – бывшего депутата Телепнева и его друга Сергея Ванкевича – к двум годам колонии-поселения. Позднее Ванкевичу было изменено наказание с лишения свободы на ограничение свободы.
В марте этого года суд обязал Телепнева и Ванкевича выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходы на медицинские услуги (247 тысяч), а также утраченный доход диджея на сумму более 10 миллионов рублей.
В ноябре 2019 года стало известно, что Александра Телепнева отпустили из колонии по условно-досрочному освобождению.
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