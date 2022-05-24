Избившему DJ Smash экс-депутату из Перми запретили ряд действий после нового скандала

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Суд избрал бывшему депутату Заксобрания Пермского края Александру Телепневу меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает РИА Новости.

"Ходатайство следствия об избрании обвиняемому меры пресечения в виде заключения под стражу удовлетворению не подлежит. Избрать запрет определенных действий", – сообщил судья.

Экс-депутату до окончания следствия нельзя общаться с потерпевшими, пользоваться телефоном и интернетом, покидать жилое помещение, за исключением прогулок, походов за продуктами и визитов в медучреждения. В течение трех суток решение может быть обжаловано.

Уточняется, что Телепнев бросил бокал, стул и металлическое ведерко в двух человек в пермском баре "Наташа". Причиной для агрессивного поведения якобы стало то, что в заведении включили песню Moscow Never Sleeps DJ Smash.

20 мая стало известно о задержании экс-депутата. До 24 мая он находился в изоляторе временного содержания. Телепневу предъявлено обвинение по уголовному делу о хулиганстве. Наказание за него составляет до 7 лет заключения.

Отмечается, что бывший депутат признал вину частично. При этом на время расследования – до 7 июля – следствие просило об аресте подозреваемого, так как Телепнев может воспрепятствовать процессу и воздействовать на свидетелей. По словам следователя, потерпевшие подали заявление о прекращении дела, заявив о выплате им компенсаций за моральный и материальный вред.

Экс-депутат парламента Пермского края Александр Телепнев в 2018 году избил диджея Андрея Ширмана (DJ Smash). Он был госпитализирован с переломами костей лица, закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением.

18 июля того же года Ленинский суд Перми приговорил виновных – бывшего депутата Телепнева и его друга Сергея Ванкевича – к двум годам колонии-поселения. Позднее Ванкевичу было изменено наказание с лишения свободы на ограничение свободы.

В марте этого года суд обязал Телепнева и Ванкевича выплатить компенсацию морального вреда в размере 200 тысяч рублей, расходы на медицинские услуги (247 тысяч), а также утраченный доход диджея на сумму более 10 миллионов рублей.

В ноябре 2019 года стало известно, что Александра Телепнева отпустили из колонии по условно-досрочному освобождению.

