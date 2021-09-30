Польский политолог Корейба получил пощечину в прямом эфире из-за слов о Донбассе

07:28
Фото: facebook.com/korejba.jakub
Конфликт произошел между украинским адвокатом Татьяной Монтян и польским политологом Якубом Корейба во время обсуждения ситуации в Донбассе в эфире Первого канала.
Монтян показалось, что Корейба посмеялся над людьми, которые пострадали в ходе конфликта. Она спросила у ведущих, можно ли ударить польского эксперта.
Во время бурной дискуссии он перебивал спикеров, а затем вышел из-за трибуны и направился к оппонентам со словами: "Давайте помиримся". Украинский адвокат подошла к Корейбе и ударила его по лицу, пока ведущие пытались успокоить гостей.
Ранее сообщалось, что экс-советник президента Молдавии Сергей Тофилат и бывший замминистра внутренних дел страны Геннадий Косован подрались в прямом эфире. Сначала политики спорили на повышенных тонах, а затем Косован вылил на Тофилата стакан воды, в ответ он получил удар кулаком и потерял сознание.
Экс-советнику президента вызвали скорую. Позднее ведущий передачи успокоил зрителей и сообщил, что политики потом помирились и даже пожали друг другу руки.
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