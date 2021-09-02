В России могут повысить в пять раз штраф за драки – СМИ

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В Госдуме готовят поправки в Административный кодекс, ужесточающие наказание за драки. Об этом рассказал автор законопроекта, зампред думского комитета по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный, сообщает газета "Известия".
Речь идет о статье "Мелкое хулиганство". Парламентарий считает, что прописанный там штраф за драки от 500 до 1 тысячи рублей является недостаточным наказанием, поэтому его нужно повысить, по мнению депутата, как минимум до 5 тысяч рублей.
Отмечается, что инициатива связана с участившимися в последнее время драками мигрантов.
Во вторник, 31 августа, Преображенский суд Москвы выдворил из России 14 приезжих из стран Средней Азии после столкновений на Бабаевской улице в Сокольниках. Еще 8 задержанных признаны виновными в мелком хулиганстве, им назначили штраф в размере 1 тысячи рублей каждому.
До этого полицейские составили протоколы в отношении почти 170 приезжих, задержанных на востоке Москвы.
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