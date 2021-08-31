Преображенский суд Москвы выдворил из РФ 14 иностранцев после столкновений в Сокольниках

Фото: ГУ МВД России по г. Москве

Преображенский суд Москвы выдворил из России 14 приезжих из стран Средней Азии после столкновений на Бабаевской улице в Сокольниках. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

"Суд признал 14 иностранных граждан виновными по части 2 статьи 18.10 КоАП РФ ("Незаконное осуществление иностранным гражданином трудовой деятельности на территории Москвы") и назначил каждому из них штраф 5 тысяч рублей с административным выдворением за пределы РФ", – говорится в сообщении.

Еще 8 задержанных в Сокольниках признаны виновными в мелком хулиганстве, им назначен штраф в размере 1 тысячи рублей каждому.

Ранее сотрудники полиции составили протоколы в отношении почти 170 приезжих, задержанных на востоке Москвы.

В субботу, 28 августа, полицейские получили сигнал о скоплении людей на Бабаевской улице. Сообщалось, что неизвестные ведут себя агрессивно и выясняют отношения на повышенных тонах.

Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей, которые попытались скрыться от правоохранителей в одном из местных общежитий.

