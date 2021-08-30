Полицейские составили протоколы на 169 приезжих на востоке Москвы

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Сотрудники полиции составили протоколы в отношении почти 170 приезжих, задержанных на Бабаевской улице на востоке Москвы. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на сообщение пресс-службы городского главка МВД.
В субботу, 28 августа, полицейские получили сигнал о скоплении людей на Бабаевской улице. Сообщалось, что неизвестные ведут себя агрессивно и выясняют отношения на повышенных тонах.
Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили группу молодых людей, которые попытались скрыться от правоохранителей в одном из местных общежитий.
"В ходе оперативно-разыскных мероприятий участники конфликта были выявлены и доставлены в территориальные отделы МВД", – говорится в заявлении ведомства.
Уточняется, что в отношении 169 человек были составлены протоколы. Административные материалы предусматривают ответственность за мелкое хулиганство.
Ранее 49 человек были доставлены в отдел полиции после драки в центре Москвы. В отношении 15 граждан были составлены протоколы об административных правонарушениях.
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