Detik: на Бали продолжаются поиски пропавшего в море россиянина

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На острове Бали поисково-спасательная группа продолжает поиски 36-летнего россиянина Сергея Елисеева, пропавшего в море 17 апреля. Об этом сообщает индонезийский портал Detik.

"Поиски гражданина России <...> были официально продлены. Этот шаг был принят после того, как посольство России направило письмо-запрос о продлении периода поиска, который официально закончился в среду (23 апреля. – Прим. ред.)", – говорится в публикации.

В свою очередь, координатор поисково-спасательной группы Эка Вядняна заявил, что поиски продлили еще на три дня. По его словам, во время поисковой операции, проходившей на прошлой неделе, спасателям пришлось столкнуться с природными препятствиями.

"Надеюсь, во время продления поиска произойдет чудо, и (россиянина. – Прим. ред.) можно будет найти", – отметил Вядняна.

Ранее россиянин утонул в Черном море в Гагрском районе. Родственники туриста обратились к спасателям с просьбой найти его, они все вместе отдыхали на территории Абхазии. Водолазы МЧС, прибывшие на место происшествия, смогли обнаружить тело погибшего россиянина после двух часов поиска.

До этого сообщалось, что в районе пляжа Най Янг на севере таиландского курортного острова Пхукет без вести пропал гражданин России. В консульском отделе российского диппредставительства в Таиланде уточняли, с начала года в стране скончались около 60 россиян.

