Мать убитой в Подольске девушки рассказала о дочери

Фото: телеграм-канал SHOT

Мать убитой в Подольске девушки рассказала в беседе с телеграм-каналом SHOT, что ее дочь работала фасовщицей на местном складе, а жила в доме, который достался ей по наследству.

В августе этого года девушка планировала уехать с братом в Сочи, чтобы отпраздновать свой день рождения. По словам ее матери, семья уже внесла предоплату.

Кроме того, девушка часто навещала свою мать, с которой у нее были хорошие отношения. В ночь, когда произошла трагедия, она как раз направлялась к матери. Сама женщина не знает того, кто совершил преступление. Она также призналась, что не хочет мстить этому человеку, однако требует наказать его по закону.

Инцидент произошел на улице Железнодорожной в микрорайоне Климовск. По версии следствия, в ночь на 24 апреля компания из четырех человек распивала во дворе спиртное. Недовольный шумом местный житель взял самодельное огнестрельное оружие и вышел к ним на улицу.

Во время конфликта у мужчины попытались отнять оружие. В этот момент прогремел выстрел. В результате смертельное ранение получила одна из присутствовавших женщин. Мужчина был доставлен в больницу с множественными переломами, так как из-за инцидента его избили остальные участники конфликта. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

