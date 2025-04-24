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24 апреля, 10:14

Происшествия

Тело мужчины с травмами нашли в квартире в Москве

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Тело мужчины с множественными травмами обнаружили в квартире жилого дома на Мурановской улице в Москве. Об этом сообщает столичный СК в своем телеграм-канале.

Из-за случившегося Бутырский межрайонный следственный отдел СУ по Северо-Восточному административному округу организовал доследственную проверку.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и криминалисты. Они устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в СК.

Ранее в Подольске в ходе конфликта из-за ночного шума застрелили женщину. Предположительно, компания граждан шумела на детской площадке. К ним подошел местный житель с предметом, напоминающим по конструкции оружие, сделал замечание и выстрелил вверх. В результате началась потасовка, во время которой был произведен еще один выстрел, из-за чего и оказалась ранена женщина.

По данным подмосковной полиции, пострадавшая скончалась до прибытия скорой помощи. Сам правонарушитель госпитализирован. Он находится в медицинском учреждении под охраной полиции.

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