24 апреля, 13:33Происшествия
Трое военных пострадали при детонации снарядов во Владимирской области
Фото: телеграм-канал Readovka
В Киржачском районе Владимирской области при детонации снарядов пострадали трое военных и один гражданский. О произошедшем РИА Новости сообщили в пресс-службе правительства региона.
Уточняется, из-за случившегося один из военнослужащих находится в состоянии средней тяжести. Остальные пострадавшие получили повреждения в более легкой форме. Также известно, что двоим военным потребовалась госпитализация, третий находится на амбулаторном лечении.
По данным пресс-службы правительства Владимирской области, сейчас оба госпитализированных пациента переведены в военный госпиталь. Гражданский пострадавший проходит лечение в Киржачской районной больнице. Он уже идет на поправку, добавили в правительстве региона.
Детонация боеприпасов произошла на складе воинской части во вторник, 22 апреля. По предварительным данным, причиной стало возгорание.
В регионе объявлен режим ЧС. С жителями, которые находятся в пунктах временного размещения, работают психологи МЧС РФ. Всего в зоне действия ЧС задействованы 200 человек и 41 единица техники ведомства.
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