Ракетную опасность объявили в Курске

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В Курске объявили режим ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Курской области Роман Старовойт в своем телеграм-канале.

Глава региона призвал жителей города укрыться дома в помещениях без окон со сплошными стенами. Находящимся на улице Старовойт порекомендовал зайти в ближайшее здание или подходящее укрытие.

Ранее по всей территории Курской области была объявлена опасность атаки беспилотников. По словам Старовойта, силы и средства противовоздушной обороны приведены в готовность для отражения возможной атаки.

До этого украинские беспилотники были уничтожены над территориями Воронежской и Белгородской областей. В обоих случаях обошлось без пострадавших.