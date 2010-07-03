Врач "Зенита" пришел в СИЗО к Кокорину

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Руководство СИЗО "Бутырка", где находится Александр Кокорин, допустило врача ФК "Зенит" для медосмотра футболиста, сообщил "Интерфаксу" ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Иван Мельников.

Он отметил, что врач должен дать рекомендации по лечению, а ОНК со своей стороны будет контролировать их исполнение.

По словам Мельникова, лечащие врачи знают своего пациента как никто и могут провести качественную диагностику и назначить более эффективное лечение. Адвокат также посетовал на то, что в системе здравоохранения столичного управления ФСИН нет специалистов по спортивной медицине.

Ранее сообщилось, что в ходе содержания в СИЗО у Кокорина обострилась травма колена из-за отсутствия курса реабилитации после операции. Адвокаты, члены ОНК и столичный уполномоченный по защите прав человека неоднократно просили следствие, прокуратуру и суд допустить к футболисту спортивного врача.

Футболисты Кокорин, Павел Мамаев, брат Кокорина Кирилл и их приятель Александр Протасовицкий с октября 2018 года находятся под стражей в "Бутырке" в рамках уголовного дела о двух потасовках в Москве.

Фигурантам дела вменяется причинение легкого вреда здоровью из хулиганских побуждений, побои группой лиц по предварительному сговору и хулиганство группы лиц по предварительному сговору.

В настоящее время Пресненский суд Москвы рассматривает уголовное дело по существу.