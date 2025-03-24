"Коммерсант": экс-владельца патронного завода в Подольске заочно приговорили к 15 годам

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Московский областной суд заочно приговорил к 15 годам лишения свободы бывшего владельца Климовского специализированного патронного завода (КСПЗ) Хорхе Портилью-Сумина. Об этом сообщает газета "Коммерсант".

61-летний коренной москвич и гражданин Мексики, находящийся в международном розыске, был признан виновным в хищении у КСПЗ 179,1 миллиона рублей и 250 акций, легализации украденных средств и преднамеренном банкротстве предприятия. Судебный процесс над бизнесменом длился три с половиной года и проходил в закрытом режиме.

Согласно имеющейся информации, Портилья-Сумин, ранее носивший фамилию Паниш, много лет проживал в Мексике и США и поддерживал тесные связи с лидерами грузинской организованной преступности, такими как Джаба Иоселиани и Тенгиз Китовани, которые в начале 1990-х годов пришли к власти в Грузии.

В 2000-е годы Портилья-Сумин с помощью поддельных документов о банкротстве предприятия установил контроль над КСПЗ. В течение нескольких лет он совершал крупные хищения на заводе, после чего уехал за границу и был объявлен в международный розыск.

До этого Ленинский районный суд Курска наложил арест на семь юрлиц, ранее связанных с основателем украинского алкогольного холдинга Global Spirits. Взыскателем по делу является Генпрокуратура России. В частности, речь шла о заводах в Крыму, Вологде и подмосковных Мытищах, а также трех дистрибьюторах.

Номинальный владелец алкогольного холдинга Global Spirits Евгений Черняк (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) объявлен в международный розыск и заочно арестован на два месяца с момента его экстрадиции в Россию или задержания на территории страны.