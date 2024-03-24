24 марта, 23:34Происшествия
Гражданка Армении погибла в результате теракта в "Крокус сити холле" – МИД республики
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Гражданка Армении Лилит Исраелян погибла в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом со ссылкой на заявление МИД Армении сообщает ТАСС.
"Согласно официальным данным, гражданка Армении Лилит Исраелян погибла в результате теракта в "Крокус сити холле" 22 марта", – передала пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.
Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы и открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал.
Следственный комитет сообщил о 137 погибших в результате теракта. Согласно последним данным, число пострадавших достигло 182 человек.
На следующий день подозреваемых в атаке на "Крокус" получилось задержать на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. Впоследствии их доставили в столичный СК на допрос.
Басманный районный суд города Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, которого обвиняют в нападении на "Крокус Сити Холл".
Акция в память о жертвах теракта прошла у "Крокус Сити Холла"
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