Гражданка Армении погибла в результате теракта в "Крокус сити холле" – МИД республики

Фото: ТАСС/Егор Алеев

Гражданка Армении Лилит Исраелян погибла в результате теракта в подмосковном "Крокус сити холле". Об этом со ссылкой на заявление МИД Армении сообщает ТАСС.

"Согласно официальным данным, гражданка Армении Лилит Исраелян погибла в результате теракта в "Крокус сити холле" 22 марта", – передала пресс-секретарь армянского МИД Ани Бадалян.

Теракт в "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Перед началом концерта группы "Пикник" в здание ворвались вооруженные террористы и открыли огонь по людям, а затем подожгли концертный зал.

Следственный комитет сообщил о 137 погибших в результате теракта. Согласно последним данным, число пострадавших достигло 182 человек.

На следующий день подозреваемых в атаке на "Крокус" получилось задержать на территории в Брянской области, неподалеку от российско-украинской границы. Впоследствии их доставили в столичный СК на допрос.

Басманный районный суд города Москвы арестовал Далерджона Мирзоева, которого обвиняют в нападении на "Крокус Сити Холл".



Акция в память о жертвах теракта прошла у "Крокус Сити Холла"