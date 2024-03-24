24 марта, 18:28Происшествия
Кадыров заявил о награждении бойцов, задержавших участников теракта в "Крокус Сити Холле"
Фото: ТАСС/Елена Афонина
Бойцов полка "Ахмат", которые участвовали в задержании террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", наградили медалями "За отвагу" и ведомственными наградами Минобороны РФ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.
По его словам, наиболее отличившиеся сотрудники полка получили 12 медалей "За отвагу" и 20 ведомственных наград МО РФ. Он объяснил, что бойцы сами отказались от торжественной церемонии, поэтому сразу после получения медалей отправились дальше нести службу.
"Благодарю всех защитников нашего Отечества за преданность делу", – заявил Кадыров.
Ранее он рассказывал, что враги РФ на фоне произошедшей трагедии пытаются расшатать ситуацию внутри страны, используя национальный вопрос. Он напомнил, что Россия всегда была и будет многонациональным государством.
Теракт в подмосковном "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Неизвестные лица ворвались в помещения и открыли стрельбу. Затем они подожгли здание и скрылись с места ЧП.
В настоящее время известно о 137 погибших, а еще 180 – пострадали. Позднее подозреваемых задержали на территории Брянской области.
Люди помогали спастись друг другу во время теракта в "Крокус Сити Холле"
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