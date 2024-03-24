Кадыров заявил о награждении бойцов, задержавших участников теракта в "Крокус Сити Холле"

Фото: ТАСС/Елена Афонина

Бойцов полка "Ахмат", которые участвовали в задержании террористов, атаковавших "Крокус Сити Холл", наградили медалями "За отвагу" и ведомственными наградами Минобороны РФ. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем телеграм-канале.

По его словам, наиболее отличившиеся сотрудники полка получили 12 медалей "За отвагу" и 20 ведомственных наград МО РФ. Он объяснил, что бойцы сами отказались от торжественной церемонии, поэтому сразу после получения медалей отправились дальше нести службу.



"Благодарю всех защитников нашего Отечества за преданность делу", – заявил Кадыров.

Ранее он рассказывал, что враги РФ на фоне произошедшей трагедии пытаются расшатать ситуацию внутри страны, используя национальный вопрос. Он напомнил, что Россия всегда была и будет многонациональным государством.

Теракт в подмосковном "Крокусе" произошел вечером 22 марта. Неизвестные лица ворвались в помещения и открыли стрельбу. Затем они подожгли здание и скрылись с места ЧП.

В настоящее время известно о 137 погибших, а еще 180 – пострадали. Позднее подозреваемых задержали на территории Брянской области.

Люди помогали спастись друг другу во время теракта в "Крокус Сити Холле"