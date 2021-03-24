Два автомобиля столкнулись на пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"

Авария произошла на пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе. Об этом сообщили в Telegram-канале департамента транспорта.

"На пересечении Лобненской улицы и Дмитровского шоссе столкнулись два автомобиля", – говорится в сообщении.

В районе аварии было временно затруднено движение.

Ранее сообщалось, что движение транспорта затруднено на Липецкой улице из-за аварии с участием двух машин. Два автомобиля столкнулись в районе дома 3, корпуса 2, строения 11. Авария произошла на второй и частично третьей полосах движения в сторону центра.