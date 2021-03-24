Движение на Липецкой улице затруднено из-за ДТП с двумя авто

Фото: телеграм-канал "Дептранс. Оперативно"
Движение транспорта затруднено на Липецкой улице из-за аварии с участием двух машин, сообщает пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.
Два автомобиля столкнулись в районе дома 3, корпуса 2, строения 11. Авария произошла на второй и частично третьей полосах движения в сторону центра.
Образовался затор длиной в один километр.
Накануне Mercedes после столкновения с другой машиной совершил наезд на двух женщин. Авария произошла на пересечении улицы Пулковской и Конаковского проезда.
Сразу после случившегося водитель оставил машину, а сам скрылся с места аварии. В настоящее время мужчину разыскивают. Одна из женщин скончалась в больнице.
В Москве ищут сбежавшего с места аварии водителя Mercedes-Benz