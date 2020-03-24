Подозреваемых в кражах из частных домов задержали в Москве

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Сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемых в кражах из частных домов в ТиНАО.

Как сообщили Агентству "Москва" в МВД по городу, два жителя Подмосковья 24 и 26 лет причастны к кражам имущества на сумму более миллиона рбулей в поселении Рязановское.

Целью злоумышленников были деньги, ювелирные изделия, одежда и обувь, а также другие дорогостоящие предметы быта. Часть похищенного изъяли при обысках в домах подозреваемых.

Против задержанных возбудили уголовные дела и отправили под домашний арест. Полицейские проверяют их на причастность к другим преступлениям и устанавливают соучастников.

Полицейские ранее задержали мужчину, который подозревается в краже мобильных телефонов у спящих пассажиров Московского центрального кольца (МЦК).