Полиция задержала приезжего по подозрению в кражах в аэропорту Домодедово

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Транспортная полиция задержала подозреваемого в кражах вещей из магазинов в аэропорту Домодедово, сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу УТ МВД России по ЦФО.

С заявлением в полицию обратились владельцы трех магазинов, расположенных в аэровокзальном комплексе. Записи с камер видеонаблюдения помогли установить обстоятельства произошедшего.

Задержанным оказался безработный 56-летний уроженец Тамбова, последнее время проживающий на территории Московского региона. Под видом покупателя мужчина прошел в магазин спортивной одежды, где похитил толстовку стоимостью почти 6 тысяч рублей.

После этого он перешел в другой бутик и аналогичным способом похитил чемодан и рюкзак для ноутбука общей стоимостью 2 500 рублей. В магазине модной одежды он украл с витрины демисезонное женское пальто стоимостью свыше 12 тысяч рублей и плащ стоимостью 7 600 рублей.

Затем мужчина сложил вещи в чемодан и покинул аэропорт. Мужчину удалось задержать, когда спустя несколько дней он вновь совершил попытку кражи в аэропорту. В отношении него возбуждены уголовное дело по "Кража". Подозреваемый арестован.

Выяснилось, что раньше мужчина уже имел проблемы с законом за аналогичные деяния, был судим за кражу и два покушения на кражу. С момента последнего возвращения из колонии он провел на свободе чуть больше месяца.

Ранее из столичной аптеки похитили медицинскую маску стоимостью 4,9 тысячи рублей. Инцидент произошел на улице Большой Садовой, доме 10, где на первом этаже находится музей-театр "Булгаковский дом".