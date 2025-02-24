Девочку три дня держали на привязи в Дагестане

Фото: телеграм-канал Mash Gor

В Дагестане девочку три дня удерживали в доме, лишив возможности свободно передвигаться. Об этом сообщает местное следственное управление СК России в своем телеграм-канале.

Инцидент произошел в городе Кизилюрт. Как рассказали в ведомстве, 15-летняя девочка незаконно удерживалась по месту жительства своего родственника. В настоящее время возбуждено уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы и неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.

Тем временем пресс-служба прокуратуры Дагестана сообщает, что проводится проверка исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Надзорное ведомство поставило расследование уголовного дела на свой контроль.

Источник РИА Новости в правоохранительных органах сообщил, что несовершеннолетнюю держала на привязи ее мать.

Ранее на западе Москвы обнаружили мальчика 2022 года рождения, оставленного матерью в квартире. Ребенка передали в специализированное учреждение.

Мальчик находился без присмотра взрослых при полном беспорядке. Известно, что его мать уже привлекалась к ответственности за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Между тем столичный суд арестовал женщину, которая пыталась продать свою малолетнюю дочь. Под стражей ей предстоит находиться до 15 апреля. Следователи полагают, что обвиняемая решила продать ребенка из корыстных побуждений.