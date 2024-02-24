24 февраля, 18:32Происшествия
На территории НЛМК в Липецке обезврежены части подавленного беспилотника – Артамонов
Фото: 123RF/aapsky
На территории Новолипецкого металлургического комбината безопасным дистанционным способом обезврежены части подавленного БПЛА. Об этом сообщил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем телеграм-канале.
Губернатор Артамонов отметил, что в результате обезвреживания частей беспилотников никто не пострадал. Также он подчеркнул, что операция не оказала существенного влияния на работу комбината.
В ночь на субботу, 24 февраля, стало известно о возгорании в одном из цехов Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК). Губернатор региона отметил, что по неподтвержденной спецслужбами информации причиной возгорания стало падение летательного аппарата.
Позднее Артамонов подтвердил, что ночью в Липецкой области удалось перехватить два беспилотника. Он также призвал не поддаваться панике и доверять только официальным данным.
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